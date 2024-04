नए संसद भवन में दिखे रैपर बादशाह, सोशल मीडिया पर किया क्रिप्टिक पोस्ट, तस्वीरें वायरल

Badshah In New Parliament: रैपर और सिंगर बादशाह ने हाल ही में नए संसद भवन का दौरा किया।

मुंबई•Apr 29, 2024 / 04:50 pm• Saurabh Mall

Badshah In New Parliament

Badshah In New Parliament: दुनिया भर में मशहूर रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर बादशाह ने हाल ही में नए संसद भवन (Badshah In New Parliament) का दौरा किया। जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बादशाह ब्लैक कलर के कुर्ता-पजामा पहने नजर आए। उन्होंने नए संसद भवन को लेकर क्या कुछ कहा? आइए जानते हैं।