रवीना टंडन का कंगना को करारा जवाब, बोली-'एक सेब खराब होने से पूरी टोकरी बर्बाद नहीं होती'

सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइर्स पर बहस हुई और अब ड्रग का सेवन करने का मुद्दा गर्माया हुआ है। कंगना रनोत ( Kangna Ranaut) ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में रणवीर सिंह ( Ranveer Singh ) , रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor ) , अयान मुखर्जी ( Ayan Mukherjee ) और विक्की कौशल ( Vicky Kaushal ) जैसे यंग स्टार्स को ड्रग टेस्ट ( Drug Test ) के लिए अपने नमूने देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ऐसी अफवाहें हैं कि वह कोकिन के नशे में हैं। मैं चाहती हूं कि वे इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। ये लोग लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। यदि वे ड्रग एडिक्ट नहीं पाए गए तो।

I request Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik to give their blood samples for drug test, there are rumours that they are cocaine addicts, I want them to bust these rumours, these young men can inspire millions if they present clean samples @PMOIndia 🙏 https://t.co/L9A7AeVqFr — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 2, 2020

हाल ही एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 99 फीसदी लोग ड्रग्स लेते हैं। वकील महेश जेठमलानी ने इस मुद्दे पर बॉलीवुड के 'बहरी चुप्पी' पर सवाल उठाए। अब अभिनेत्री रवीना टंडन का रिएक्शन आया। उन्होंने जेठमलानी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा,'सब जानते हैं, 99 प्रतिशत जज, नेता, बाबू, अधिकारी और पुलिस भ्रष्ट होते हैं। यह बयान सबके लिए जेनरिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। लोग समझदार हैं। उनमें अच्छे या बुरे का अंतर होता है। कुछ खराब सेब पूरी टोकरी को खराब नहीं करते हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग हैं।' वहीं फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने भी महेश के ट्वीट का जवाब दिया।

Globally,99 % of judges,politicians,babus,officials,cops are corrupt.This statement cannot be a generic description for all.People are intelligent.They can differentiate between good/ bad.Few bad apples cannot spoil a basket.Likewise our industry also has the good and the bad. https://t.co/2sicSRZaAP — Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 1, 2020

महेश जेठमलानी ने लिखा था

महेश ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल पर गंभीर आरोप लगाया है कि बॉलीवुड के 99 प्रतिशत लोग नारकोटिक्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री के किसी एक शख्स ने भी उसका विरोध नहीं किया। इस बहरी चुप्पी से लोगों के पास क्या मैसेज जाएगा?'

Though I belong to the same fraternity,I am as baffled as u ..And their silence also extends to them being called rapists , killers ,mafia etc etc https://t.co/oap0ttPGLj — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 1, 2020

रामगोपाल वर्मा का ट्वीट-

इसके अलावा, फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी महेश के ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि कंगना के आरोपों पर फिल्म उद्योग की चुप्पी से वह भी 'हैरान' हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'हालांकि मैं भी इस बिरादरी से संबंध रखता हूं, मैं उतना ही हैरान हूं .. और उनकी चुप्पी भी बलात्कारी, हत्यारे, माफिया आदि कहे जाने पर भी है।'