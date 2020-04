सफाईकर्मी पर बरसाए गए फूल, रवीना टंडन ने वीडियो शेयर कर कहा- ये वॉरियर्स दिन-रात काम कर रहे हैं

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। भारत में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये वायरस ज्यादा लोगों में न फैले इसलिए देश लॉकडाउन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस खतरनाक वायरस के बीच भी देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिसमें सफाईकर्मी भी मौजूद हैं। हाल ही में एक्ट्रेस रवीना टंडन (Ranveena Tandon) ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में लोग सफाईकर्मियों पर फूल बरसा रहे हैं।

Somewhere in Punjab.-(via wassap) people thanking the sanitation workers by showering flower petals on sanitation workers as a mark of gratitude for the warriors working day and night .♥️🙏🏻 pic.twitter.com/Knwv45XaBP