Rhea chakraborty arrest: शेखर सुमन बोले, यह बड़ी जीत है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं.....

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। रिया की गिरफ्तारी की खबर लगते ही अब लोगों को उम्मीद हो गई है कि इस केस से जल्दी पर्दा उठ जाएगा। इस मामले में अभिनेता शेखर सुमन ने ट्वीट कर भगवान पर भरोसा जताया है।

शेखर सुमन ने ट्वीट किया है, "ये बड़ी जीत है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से अब यह रास्ता साफ नजर आएगा, आप सब की आवाज और मेहनत रंग लाई, जैसा आप बोते हो वैसा ही काटते हो"

ड्रग्स मामले में हुई रिया की गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार रिया की गिरफ्तारी ड्रग पेैडलिंग मामले में हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की एंट्री हुई। जिसमें पहले ड्रग खरीदने के मामले में रिया के भाई शोभित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और अब इस मामले में मंगलवार को रिया को अरेस्ट कर लिया गया है।

