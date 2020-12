ड्रग्स केस में Rhea Chakraborty के भाई शौविक को तीन महीने बाद मिली जमानत, कहा- मुझे फंसाने की साजिश हुई है

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले (Sushant Singh Rajput) में ड्रग केस में नाम सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों के घर से कुछ नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। एनसीबी ने रिया से कड़ी पूछताछ की थी जिसमें कई एक्ट्रेसेस का नाम निकलकर भी सामने आया था। हालांकि एक महीने जेल में रहने के बाद 8 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी थी। लेकिन उनके भाई को लंबे समय से जमानत नहीं मिल पा रही थी। अब शौविक चक्रवर्ती को भी ड्रग्स मामले में स्पेशल एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने जमानत दे दी है।

शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में लगभग तीन महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। बुधवार को उन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी। शौविक अपनी जमानत याचिका कई बार दायर कर चुके थे। पिछले दिनों उन्होंने मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उनपर ड्रग्स लेने के झूठे आरोप लगाए गए हैं। शौविक ने कहा कि वो ड्रग्स लेते हुए नहीं पाए गए थे। उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है। जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। इससे पहले तक कोर्ट कई बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।

Special NDPS Court grants bail to Showik Chakraborty (Rhea Chakraborty's brother) in a drugs case registered by Narcotics Control Bureau.