Sushant Singh Rajput की लाइफ पर Rhea Chakraborty ने कर लिया था पूरा कंट्रोल, कौन सी फिल्में करनी है इसके लिए रखती थी शर्त

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR होने के बाद मामला (FIR against Rhea Chakraborty) काफी हद तक साफ होता नजर आ रहा है। सुशांत के पिता केके सिंह ने अपनी कम्पलेन में रिया चक्रवर्ती पर जो गंभीर आरोप (Serious allegations on Rhea Chakraborty) लगाए हैं उसमें एक सुशांत की फिल्मों से भी जुड़ा हुआ है। सुशांत निधन के बाद खबरें आई थीं कि उनके हाथ से एक साथ 7 फिल्में निकल गई थी। अगर सुशांत के पिता की एफआईआर कॉपी (Sushant father FIR copy) पर गौर करें तो इसमें कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ये फैसला करती थीं कि सुशांत कौन सी फिल्म करेगा। जब सुशांत को किसी फिल्म का ऑफर आता था तो रिया वहां बड़ी शर्त (Rhea condition on Sushant each film) रखती थी। उसके बाद ही सुशांत फिल्म के लिए हां कर सकते थे वरना रिया उन्हें करियर बर्बाद करने जैसी धमकियां देकर ब्लैकमेल किया (Rhea blackmailed Sushant to threatened his career) करती थी।

सुशांत के पिता के मुताबिक, रिया की सुशांत के बैंकबैलेंस पर पूरी नजर थी। साथ ही करियर पर भी पूरा कब्जा कर रखा था। जब सुशांत को कोई फिल्म ऑफर होती थी तो रिया वहां शर्त (Rhea asked Sushant he will do film only when she would be lead actress) रखती थी कि उसे लीड एक्ट्रेस का रोल दिया जाए। रिया ने सुशांत के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर वो एक्ट्रेस के तौर पर काम करेगी तभी वो उस फिल्म में काम कर सकते हैं। और अगर सुशांत ऐसा नहीं करते तो रिया उन्हें धमकियां दिया करती थी। रिया ने मेरे बेटे को धमकियां दी थी कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लीक (Rhea threatened Sushant to leak his media report) कर देगी।

सुशांत के पिता की इस पूरी कम्पलेन के सामने आने के बाद ये साफ होता नजर आ रहा है कि दिवंगत एक्टर की लाइफ पर रिया ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा (Rhea controlled Sushant life) था। सुशांत के पिता ने ये भी सवाल उठाया है कि रिया के उनके बेटे की जिंदगी में आने के बाद से ही उसकी फिल्में कम हो गई थी। आखिर ऐसा क्यों? गौरतलब हो कि सुशांत के पिता ने रिया और उसके परिवार पर उनके बेटे को प्यार में फंसाने और आत्महत्या के लिए मजबूत करने का आरोप लगाया है।