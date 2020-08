Rhea Chakraborty के फोन से हुआ बड़ा खुलासा: महेश भट्ट से मांगा था पत्रकार का नंबर, खुद के पक्ष में खबरें लिखवाना चाहती थी एक्ट्रेस

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही हैं। रिया की कॉल डिटेल सामने आने के बाद कई राज खुल रहे हैं। गौरतलब हो कि ईडी ने रिया और उनके भाई, पिता का फोन जब्त (ED collected Rhea phones) कर लिया है। जिसमें उनके फोन से डिलीट डाटा को भी रिट्रीव (Rhea phone delete data retrieve) किया जा रहा है। रिया के दोनों फोन से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं इसी कोशिशों में ईडी लगी हुई है। फिलहाल इस डाटा से एक बड़ी बात सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। एक बार रिया इस खुलासे से सवालों में घेरे में आ सकती हैं। उनके फोन से महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) को सुशांत के निधन के बाद भी कई बार फोन किया गया और ऐसे पत्रकार का नंबर मांगा गया (Rhea Chakraborty asked journalist number from Mahesh Bhatt) जो उनके बारे में बढ़िया खबर लिख सके।

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी के सुत्रों ने फोन की शुरुआती जांच में पाया कि रिया ने डायरेक्टर महेश भट्ट को फोन किया था। साथ ही रिया ने उनसे मदद मांगते हुए किसी पत्रकार का नंबर भी मांगा। रिया किसी ऐसे पत्रकार का नंबर मांग रही थी जो उनको लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज (Rhea Chakraborty wanted journalist number who write positive news on her) बना सके। खुद के बारे में जानबूझकर पॉजिटिव खबर चलवाना रिया के लिए मुसीबत बन सकता है। ईडी उनसे आगे भी पूछताछ कर सकती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करना चाहा? उन्हें किस बात का डर था?

वहीं मंगलवार को जब सुशांत की पूर्व मैनेज श्रुति मोदी ईडी दफ्तर (ED interrogated Shruti Modi) कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंची थी तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने ईडी के सामने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। फानेंशियल लेकर उनके पर्सनल डिशिजन पर रिया का पूरा कंट्रोल (Rhea Chakraborty took all decisions of Sushant) था। श्रुति मोदी का ये बयान सुशांत के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों को और पुख्ता कर देता है। गौरतलब हो कि सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में इस बात का जिक्र किया था कि उनके बेटे को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया था। सुशांत को परिवार से दूर करने की साजिश रची गई थी। श्रुति के अलावा सिद्धार्थ पिठानी पर भी ईडी की नजर बनी हुई है।