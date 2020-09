ड्रग मामले में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिए 25 नाम, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह भी हैं शामिल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में ड्रग एंगल सामने आने के बाद अब ये मामला पूरी तरह से बदल चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) की एक टीम का ध्यान बॉलीवुड में फैले ड्रग रैकेट पर है। इसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी और ड्रग्स मामले फंसी रिया चक्रवर्ती मुंबई की भायखला जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में एनसीबी ज्यादा से ज्यादा जानकारी रिया से जुटाने में लगी हुई है। जिसमें रिया ने बी-टाउन के 25 बड़े नामों को लिया है जिनके ड्रग लेने की आशंका है। हैरान करने वाली बात ये है कि इन 25 नामों में एक बहुत बड़ा नाम भी शामिल है। एनसीबी ने अभी इन 25 नामों की लिस्ट में से 5 नाम निकाले हैं जिनपर सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी।

रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को ड्रग मामले (Drug Case) में जिन लोगों के नाम बताए हैं उसमें सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी और एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) का नाम भी शामिल है। सारा के अलावा रकुल प्रीत सिंह (Rakulpreet Singh), मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra), डिजाइनर सिमोन खंबाटा और रोहिणी अय्यर का नाम भी इस ड्रग लिस्ट में शामिल है। जाहिर है कि जिन 25 सेलेब्स का रिया ने नाम लिया है वो ड्रग पार्टीज में शामिल रहते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं। टाइम्स नाऊ के मुताबिक, सबसे पहले एनसीबी की रडार पर सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह हैं। दोनों ही एक्ट्रेस एक जाना माना नाम हैं, ऐसे में ड्रग रैकेट में बड़े नाम सामने आना बेहद चौंकाने वाला है।

