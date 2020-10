Richa Chadda से पायल घोष ने मांगी माफी, एक्ट्रेस ने वापस लिया मानहानि का केस.. आपसी सहमति से सुलझाया अभिनेत्रियों ने मामला

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) और पायल घोष (Payal Ghosh) के बीच कुछ दिनों से एक लड़ाई चल रही थी। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने इस केस में ऋचा चड्ढा का नाम भी घसीटा था। उन्होंने रिचा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिसके बाद एक्ट्रेस ने पायल पर मानहानि का मुकदमा बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज किया था। अब ये केस दोनों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने ऋचा और पायल को दो दिन का समय दिया था। जिसके बाद दोनों के वकील की तरफ से कुछ मुद्दों पर सहमति बनाकर केस को खत्म कर लिया गया।

एएनआई के मुताबिक, पायल घोष ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ बोले गए अपने बयान को वापस ले लिया है। वहीं ऋचा ने भी दोनों पार्टियों के साइन के बाद मानहानि का केस (Richa Chadda defamation case) वापस ले लिया है। पायल के वकील ने पिछली सुनवाई में ही समझौते की बात पर सहमति जताई थी। पायल ने सभी शर्तों को मानते हुए ऋचा से माफी मांगी और इस विवाद को सुलझा लिया। दोनों के वकील द्वारा बताया गया कि अब एक दूसरे के खिलाफ एक्ट्रेस कोई केस दर्ज नहीं करेंगी, इसे आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। कोर्ट द्वारा ही पिछली सुनवाई में समझौते की बात रखी गई थी।

Actor Richa Chaddha's defamation case against Payal Ghosh at Bombay High Court withdrawn after both parties signed consent terms.