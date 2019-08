3 साल की बच्ची के गैंगरेप और हत्या पर फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा, कहा- लानत है हमारे समाज पर

जमशेदपुर में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद गला रेतकर उसकी हत्या किए जाने की खबर पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ( Richa Chadha ) ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। ऋचा ने ट्विटर पर इस घटना की निंदा की और सवाल किया कि हादसे का मुख्य आरोपी रिंकू साहू जमानत पर बाहर क्यों है? ऋचा ने ट्वीट किया, "जमशेदपुर में दुष्ट रिंकू साहू ने अपने दरिंदे दोस्तों की मदद से तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मां एक पुलिस अफसर है, जिसकी वजह से वह जमानत पर रिहा हो गया है। अब यह मामला! देश के लिए बड़े शर्म की बात है! लानत है हमारे समाज पर!"

Rinku Sahu, the lowlife who took turns to rape and behead a 3 YEAR OLD CHILD, with help from monstrous friends in Jamshedpur, was also OUT ON BAIL,cuz his mother, a police officer, got him out. Now this case !⬇️What a colossal, national embarrassment! Shame on our society! https://t.co/DnthYH990M