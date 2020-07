बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा (richa chadha) अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए जानी जाती हैं। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऋचा ने हाल ही अपने ब्लॉग में इस पर अपने विचार रखे। इसके साथ उन्होंने ब्लॉग में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह (Sushant singh Rajput) को लेकर भी लिखा। ऋचा (Richa Chadha) ने ट्विटर पर ब्लॉग का लिंक शेयर करते हुए कैप्शन दिया,'अलविदा दोस्त'। साथ में उन्होंने लिखा कि कृपया तभी पढ़ें जब आप बदलाव को लेकर गंभीर हों। किसी के लिए द्वेष के साथ नहीं और सबके लिए प्यार के साथ।



छोड़ देते हैं अपनों का साथ

ऋचा ने ब्लॉग में नेपोटिज्म को लेकर लिखा,'कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स के बीच बंटी हुई है। मेरा मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा इको सिस्टम केवल दयालु और निर्दयी लोगों के बीच बंटा है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एक फूड चेन की तरह संचालित होती है। जब लोेगों को लगता है कि वे खुद इस राह पर चल सकते हैं तो अपनों का साथ छोड़ देते हैं।'

अलविदा दोस्त...

Please read only if you are serious about change... with malice to none and love to all ! ❣ https://t.co/dTWBlyjpin.