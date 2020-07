बस के पीछे दिव्यांग की मदद के लिए भागती महिला का वीडियो Riteish Deshmukh ने किया शेयर, हुआ Viral

नई दिल्ली। इन दिनों हर तरफ से ही नकारात्म खबरें ही सुनने को मिल रही हैं। पहले ही देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus ) का कहर जारी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी नेगेटिव चीजें तेजी ( Spread negative news on social media ) से फैल रही हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो ( Riteish Shared beautiful video ) शेयर की है। जिसे देख सबकी आंखे नम और होंठों (People became emotional after) पर हंसी आ गई है। सोशल मीडिया रितेश काफी एक्टिव ( Riteish active on social media ) रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वह हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। आज जो वीडियो उन्होंने सोशल मी़डिया पर पोस्ट की उसकी चर्चा हर जगह हो रही

एक्टर रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल ( Riteish Twitter Handel ) पर एक महिला का वीडियो ( He Shared lady video ) शेयर किया है। वीडियो में वह महिला दिव्यांग व्यक्ति ( woman helping a disabled person ) की मदद करती हुई नज़र आ रही है। वीडियो में महिला बस के पीछे तेजी ( Running fast behind the bus) से भागती हुई नजर आ रही हैं। वह दिव्यांग व्यक्ति के लिए बस को रुकवाने के लिए तेजी से भाग रही हैं। बस के रूकते ही महिला दिव्यांग व्यक्ति को हाथ पकड़कर बस के पास लाती है। बस में बुजुर्ग व्यक्ति को चढ़ाने के बाद कुछ समय तक वह वहां खड़ी रहती है और फिर चली जाती है। रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने महिला का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "जब कोई ना देख रहा हो तो हमें इनके जैसा बनने का लक्ष्म रखना चाहिए।" सोशल मीडिया पर रितेश देशमुख द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो लोगों का खूब ( People liked video ) ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग वीडियो को देख जमकर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं।

वैसे आपको बता दें रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने अपनी फिल्मों और अपने अंदाज ( Riteish Funny Style ) से लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई ही है लेकिन अभिनेता अपनी पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा ( Riteish was active on tiktok app with wife Genelia D'souza ) संग चाइनीज ऐप टिकटॉक पर भी खूब एक्टिव रहते थे। दोनों ही अक्सर फनी वीडियोज पोस्ट ( They Shared funny videos ) कर अपने फैंस को खूब एंटरटेन करते थे। उनकी वीडियोज को काफी पसंद भी किया जाता है। बता दें बॉलीवुड के इस खूबसूरत कपल ( Couple has made a big announcement ) ने कुछ दिनों ने पहले एक बड़ी घोषणा की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि दोनों पति-पत्नी ने अपने ऑर्गन दान ( Riteish and Genelia Donte Organs ) करेंगे। रितेश देशमुख ने वीडियो में बताया था कि वह इस बारे में काफी दिनों से सोच रहे थे। उनके इस फैसले की काफी सरहाना की जारी है।