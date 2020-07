पैसों के लिए सड़क पर करतब दिखाने को मजबूर हुई बुजुर्ग महिला, मदद को आगे आए रितेश देशमुख

कोरोना वायरस (Coronas Virus) की वजह से लगे लॉकडाउन (Lockdown) के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में वे छोटा—मोटा काम कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कोरोना महामारी के इस संकट के समय में बॉलीवुड सेलेब्स लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका यह नेक काम अभी भी जारी है। हाल ही रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने एक बुजुर्ग महिला (Warrior Aaji) की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। दरअसल, रितेश एक बुजुर्ग महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैसों के लिए सड़क पर करतब दिखाने को मजबूर है। वीडियो में बुजुर्ग महिला बैंबू स्टिक के जरिए स्टंट कर रही हैं।

Warrior Aaaji Maa...Can someone please get me the contact details of her ... pic.twitter.com/yO3MX9w2nw