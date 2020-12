माता सीता पर विवादित बयान देना Saif Ali Khan को पड़ा भारी, केस दर्ज होने के बाद लोगों ने किया बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) में पौराणिक कैरेक्टर रावण (Raavan) को लेकर की गई उनकी टिप्पणी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर हलचल मचा दी थी। हालांकि सैफ ने माफी मांगकर लोगों का गुस्सा शांत कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये विवाद थमा नहीं है। हाल ही में सैफ के खिलाफ यूपी के एक वकील ने याचिका दायर कर दी है। सैफ और डायरेक्टर ओम राउत पर वकील ने अदालत में वाद दायर किया है। उनका कहना है कि सैफ के बयान ने धार्मिक भावनाओं का आहत किया है। जिसके बाद लोगों में एक बार फिर आक्रोश देेखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सैफ को ट्रोल कर रहे हैं।

सैफ अली खान ने अपने बयान में कहा था फिल्म में रावण का मानवीय पक्ष दिखाया जाएगा जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया था। हालांकि उनकी माफी के बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन यूपी के जौनपुर जिले के वकील हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा याचिका दायर होने के बाद मामला भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। केस की सुनवाई कोर्ट में 23 दिसंबर को होगी। इससे पहले ही ट्विटर पर यूजर्स सैफ को खरी-खोटी सुना रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा- सैफ अली खान इस तरह से कैसे बोल सकते है। इस इंसान को फिल्म में लीड रोल के कैसे लिया गया है। बता दें कि याचिका दायर करने वाले वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा है कि वो सनातन धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। ग्रंथों में भगवान श्रीराम को अच्छाई और रावण को बुराई का प्रतीक बताया गया है। फिल्म आदिपुरुष में सैफ अली खान रावण का रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन पिछले दिनों उन्होंने रावण को दयालु बताया दिया। उन्होंने आगे कहा कि सैफ अली खान के मुताबिक रावण का युद्ध इसलिए जायज था क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन की नाक काट दी थी। सीता का अपरहण भी वो ठीक बता रहे हैं। सैफ के इस बयान से हमारी आस्था को ठेस पहुंची है।

गौरतलब हो कि सैफ ने अपने माफीनामा में कहा था कि मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि मेरे एक इंटरव्यू में दिए बयान से विवाद पैदा हुआ है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सभी से माफी मांगना चाहूंगा और अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहूंगा। भगवान राम मेरे लिए हमेशा से धार्मिकता और वीरता के प्रतीक रहे हैं। फिल्म की पूरी टीम इसपर एक साथ काम कर रही है।

बता दें कि फिल्म ‘आदिपुरुष’ महाकाव्य रामायण (Ramayan) का एक ऑनस्क्रीन रुपांतरण है जिसमें बाहुबली एक्टर प्रभास (Prabhas) भगवान राम की भूमिका में और सैफ लंकेश के रूप में दिखाई देंगे।