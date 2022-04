अक्षय कुमार से लेकर सलमान ख़ान तक, जानिए एक विज्ञापन के लिए कितनी बड़ी रकम लेते हैं ये सेलेब्स

बाॅलीवुड सेलेब्स फिल्मों से ज्यादा कमाई विज्ञापन के जरिए करते हैं। कई एक्टर तो ऐसे भी हैं जो कि कई फिल्मों में बीना फ्रीस के भी काम कर चुके हैं। लेकिन यह एक्टर किसी भी चीज का विज्ञापन करने के लिए करोड़ो रुपये वसूलते हैं।

बॉलीवुड सेलेब्स(Bollywood Celebs) की फैंन फोलोइंग काफी शानदार होती हैं। इसी को देखते हुई सभी अपने उत्पाद या वस्तु का विज्ञापन बाॅलीवुड सेलेब्स से करवाना चाहते हैं। ऐसे में चंद सेकेंड की एड से सेलेब्स करोड़ों रुपये कमा लेते हैं। जितना एक आम व्यक्ति पूरे जीवन में भी नही कमा पाता हैं। चलिए आज जानते हैं कि हम सबके चहेते सुपरस्टार्स एक विज्ञापन के लिए कितनी फ़ीस वसूलते हैं और फिर हमें उस चीज़ को ख़रीदने को कहते हैं।

salman khan and akshay kumar how much celebs charge for advertisement