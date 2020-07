Salman Khan ने Sai Manjrekar के साथ किया रोमांटिक डांस,फैंस देख हो गए हैरान!

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सल्लू मिंया सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने रोमांटिक अंदाज के लिए भी खूब जाने जाते हैं। उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस की हर जोड़ी का अंदाज बड़ा ही निराला दिखता है।फिर चाहे बात कटरिना कैफ(Katrina Kaif) की हो, या फिर पुराने समय की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी(Shilpa Shetty) के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही है। जब बात उनकी आधे से भी कम उम्र की एक्ट्रेस साई मांजरेकर कि हो तो फिर बात ही क्या।

साई मांजरेकर (Salman Crazy Dancing Wid Saiee Manjrekar)के साथ सलमान खान की जोड़ी 'दबंग 3' में साथ काम करते नजर आई थी। इस फिल्म में साई मांजरेकर(Saiee Manjrekar) के साथ सोनाक्षी सिन्हा(Sonakshi Sinha) और किच्चा सुदीप भी अहम भूमिका में थे। हाल ही में सलमान खान (Salman old video viral)के साथ साई मांजरेकर का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों कलाकार (salman khan saiee manjrekar romantic dance)एक साथ रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। सलमान खान और साई का डांस फैंस के दिल पर बिजली गिरा रहा है। वे लोग भी उनके साथ झूमने को लिए एक्साइटेड नजर आते हैं।

सलमान खान (Salman Khan) और साई मांजरेकर (Saiee Manjrekar) का यह वीडियो उनके फैनपेज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें इस जोड़ी का अंदाज काफी लाजवाब लग रहा है। उनका डांस देख फैंस भी नाचने को मजबूर हो जाते है। वीडियो में एक्ट्रेस ने ब्लैक शिमरी ड्रेस आउटफिट पहने नजर आ रही हैं तो वहीं सलमान खान मरून टीशर्ट और डेनिम में दिखाई दे रहे हैं. डांस के साथ-साथ वीडियो में कलाकारों का अंदाज भी देखने लायक है।

सलमान खान (Salman Khan shared photo when he was working in fields like farmers)काफी लंबे समय से अपने पनवेल स्थित फार्महाउस पर रह हैं और यही पर रहते हुए वो इन दिनों एक किसान की तरह खेती का काम भी कर रहे हैं। जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस पोस्ट के साथ सलमान ने लिखा, 'दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जय जवान जय किसान।' सलमान के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि एक्ट्रेस साई मांजरेकर (Saiee Manjrekar) ने फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) के साथ बॉलीवुड में पहला कदम रखा है। इस फिल्म में वो सलमान खान (Salman Khan film) के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। वहीं, सलमान खान की बात करें तो जल्द ही वो फिल्म राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड हीरो में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।