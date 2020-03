सलमान खान ने कोरोना से लड़ने में देश की कितनी की मदद, 'दबंग 3' के निर्माता का बड़ा खुलासा

मुंबई। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश ने कमर कस ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्ला से लड़ने के लिए आर्थिक मदद देने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की है। इस फंड में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का दान दिया। इसके बाद बॉलीवुड के अन्य स्टार्स से दान की अपील की जाने लगी। खासतौर पर सलमान खान , आमिर खान और शाहरुख खान से लोग दान देने की अपील करने लगे। सोशल मीडिया पर इन तीनों स्टार्स की जमकर ट्रोलिंग की गई।

लोगों का कहना है कि तीनों स्टार्स ने अभी तक किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी है। इसी बीच खबर है कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने अपने-अपने स्तर पर लोगों की मदद की है।

इस बारे में सलमान की मूवी 'दबंग 3' के निर्माताओं में से एक निखिल द्विवेदी ने एक ट्वीट के जवाब में बताया,'सलमान खान का बीईंग ह्यूमन एनजीओ पूरे साल काम करता है। पहले मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ वर्षों से मुझे इसे नजदीक से देखने का मौका मिला और जिस तरह का काम यह एनजीओ कर रहा है, इससे सुखद आश्चर्य हुआ। यह वाकई चैरिटी है। शाहरुख और अमिताभ बच्चन भी पर्याप्त मात्रा में चैरिटी करते हैं।'

SalmanKhan's BeingHuman foundation works round the year. Once, I myself was sceptical of it. In recent years I hd the opportunity of observing it closely& was pleasantly shockd at the kind of monies it spent. Its a sincere charity. SRK spends substantially too. So does MrBachchan https://t.co/369lOmb4EQ

हालांकि जब उनसे एक यूजर ने कोरोना से जंग के लिए सलमान के सहयोग की रकम के बारे में तो उन्होंने बताया,'अगर आप लोग उनके कामों में से चैरिटी जानना चाहते हैं, तो ये उन पर निर्भर करता है। मैं वाकई नहीं बता सकता कि वे कितना करना चाहते हैं। शायद वे दान करेंगे या ना भी करें। हो सकता है दान कर दिया हो या कभी ना करें, हमें ये कभी पता नहीं चलेगा। लोग कई तरीकों से दान करते हैं। कुछ दान ऐसे हैं जिन पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है।'

U want to extract charity? It depends on him. I really wouldn't know what he intends to do! May be he will. May be he will not. Or may be he will & we may never get to know of it. People do charities in different ways. &sum of charity can't be questioned. From anyone. By anyone.