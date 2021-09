तुर्की में टाइगर 3 की रैप अप पार्टी, सलमान खान ने 'जीने के है चार दिन' पर जमकर किया डांस, वीडियो हुआ ट्रेंड

नई दिल्ली: सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ अपनी आने वाली फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) की शूटिंग के लिए तुर्की में हैं। टीम पिछले महीने इस खूबसूरत जगह के लिए रवाना हुई थी और तब से वहां से बहुत सारे अपडेट साझा किए जा कर रहे थे। शूटिंग की तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती थीं। अब ट्विटर पर सलमान खान के डांस का एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है।

Megastar #SalmanKhan Dancing on Iconic Jeene Ke Hai Char Din song in wrap up party of #Cappadocia (turkey) schedule. #Tiger3pic.twitter.com/nP1sciGEAa