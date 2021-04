क्या सलमान खान ने पहली बार ऑनस्क्रीन किसिंग सीन किया है? दिशा पाटनी के साथ दिखा जबरदस्त रोमांस

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर के सामने आते ही सलमान के फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सलमान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है वहीं रोमांस में भी एक्टर पीछे नहीं रहे हैं। ट्रेलर में सलमान और दिशा पाटनी का रोमांस भी देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि पहली बार सलमान बड़े पर्दे पर लिप किस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राधे के ट्रेलर का ये सीन सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है।

सलमान ने तोड़ी किसिंग सीन पॉलिसी

सलमान खान के फैंस भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे उनके भाईजान ने अपने 32 साल के करियर में पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर किस कर लिया। सलमान का ऑन स्क्रीन ये पहला किसिंग सीन माना जा रहा है। जो सलमान के फैंस के लिए बड़ी बात है। ट्विटर पर कई फैंस ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर सलमान ने इतने सालों बाद ऐसा क्यों किया। सलमान और दिशा की किसिंग सीन वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ट्रेलर में तो इसकी एक झलक भर देखने को मिली। फिल्म के अंदर ये सीन कितना बड़ा होने वाला है ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा।

किसिंग सीन करने से इंकार कर चुके हैं सलमान

बता दें कि इससे पहले कई बार सलमान खान किसिंग सीन की डिमांड को मना कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म मैंने प्यार किया है में भाग्यश्री के साथ किसिंग सीन देने से इंकार कर दिया था। ऐसे में फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने शीशे की मदद से दोनों के बीच किसिंग सीन को शूट किया था।

.Megastar @BeingSalmanKhan's FIRST ONSCREEN KISS In 32 Years of His Filmy Career 🤔 @DishPatani!#RadheTrailer PERFECT TRAILER 🔥 pic.twitter.com/6Qn9xCH0Gn