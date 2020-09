संदीप सिंह उठाने जा रहे हैं बड़ा कदम, झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ करेंगे मानहानि का केस

नई दिल्ली: Sushant Singh Rajput की मौत का मामले में सीबीआई जांच में जुटी है। सीबीआई जांच में अभी तक सुशांत के करीबियों से पूछताछ हुई है। जिसमें एक्टर का स्टाफ और रिया चक्रवर्ती व उनका परिवार शामिल है। सीबीआई जांच से इतर सोशल मीडिया और मीडिया में कई लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें एक नाम संदीप सिंह का था। सोशल मीडिया और मीडिया में संदीप सिंह की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। संदीप की निजी जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई तरह की बातें की गईं। ऐसे में अब संदीप सिंह एक बड़ा कदम लेने वाले हैं।

दरअसल, Sandip Ssingh अब उनपर झूठे आरोप लगाने वालों पर मानहानि का केस करने वाले हैं। संदीप सिंह के मीडिया मैनेजर दीपक साहू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, संदीप सिंह उन सभी के खिलाफ मानहानि का केस मुकदमा दर्ज कराएंगे, जो अफवाहें फैला रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दीपक साहू ने कहा कि मानहानि केस की प्रक्रिया जारी है और इसके अलावा वह जानकारी नहीं देना चाहते।

