Sara Ali Khan की भाई इब्राहिम के साथ तस्वीरें हुईं वायरल, भीड़ में एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते दिखे

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें वायरल करती रहती हैं। अब हाल ही में सारा अली खान की उनके भाई इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

दरअसल, सारा और उनके भाई इब्राहिम को डिनर से लौटते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान वहां भीड़ मौजूद होती है। ऐसे में सारा और इब्राहिम हाथ पकड़े हुए एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। डिनर करके घर लौटते वक्त दोनों को पैपराजी अपने कैमरे में कैद करने के लिए बाहर खड़ी रहती है। अब दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

I want proper pictures in this dress coz i love it❤😇 #SaraAliKhan pic.twitter.com/q6P659s2YF

#SaraAliKhan & #IbrahimAliKhan mobbed by fans while exiting a restaurant pic.twitter.com/UpUNhHzRhO

तस्वीरों में हमेशा ही तरह सारा अली खान काफी खूबसूरत दिख रही थीं। उन्होंने व्हाइट एंड ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वहीं, इब्राहिम नॉर्मल जींस और टी-शर्ट में दिखाई दिए।

इससे पहले सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ढलते सूरज के समय की अपनी तस्वीर शेयर की। ढलते सूरज की लालिमा सारा के बालों और चेहरे पर पड़ रही है। शाम का वक्त उनकी तस्वीर पर चार चांद लगा रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा है, 'जब आप सूर्यास्त देखते हैं, सारा इसे एक अच्छा दिन बीतना बुलाती है।'

You are my Sunshine 😍❤🥺😘🙈 #SaraAliKhan You Such A Beauty ❤😘 pic.twitter.com/DS8iNQ1ypF