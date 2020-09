कोरोना महामारी के कारण पिछले कई महीनों से सिनेमाघर बंद है। हालांकि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की इजाजत दे दी है। सेट पर कोविड—19 के प्रति सुरक्षा बरती जा रही है और हर तरह की सावधानियों का ख्याल रखा जा रहा है। क्रू मेंबर्स सेट पर पीपीई किट पहन और मास्क लगाकर काम कर रहे है। इसके बावजूद भी शूटिंग के दौरान कलाकार और क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए है। सिनेमाघर बंद होने के कारण पिछले कुछ दिनों से ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ गया है। इस कोरोना काल के दौरान कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। दर्शकों भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी मन पसंद मूवी और शो देखना अच्छा लगा रहा है। फिल्म मेकर्स ने भी दर्शकों की इस पसंद को भांप लिया। पंचायत, भौकाल, पाताल लोक, असुर जैसे तमाम वेब सीरीज ने जिस तरह से दर्शकों के बीच धमाल मचाया है। उसे देखकर अब बड़े से बड़ा कलाकार भी वेब सीरीज में काम करने के लिए उत्साहित है। सितंबर महीने में रिलीज होने वाले हर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के वेब सीरीज की आपके लिए पेश है पूरी जानकारी....

9 सितंबर

द सोशल डिलेमा (The Social Dilemma)

'द सोशल डिलेमा' वेब सीरीज 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। यह वेब सीरीज दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया साइट्स हमारे जीवन को लाइफस्टाइल कंट्रोल कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में फेसबुक,पिनटेरेस्ट, गूगल,ट्विटर और इंस्टाग्राम के पूर्व कर्मचारियों के इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं।

कार्गो (Cargo)

विक्रांत मेस्सी और श्वेता त्रिपाठी शर्मा की साइंस फिक्शन वेब सीरीज 'कार्गो' 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इसमें स्त्री की कहानी एक ऐसी स्पेशल पर आधारित है जहां मरे हुए लोगों का पुनर्जन्म कराया जाता है। इसका निर्देशन आरती कड़व ने किया है।

द हॉस्टेज सीजन 2 (The Hostages Season 2)

वेब सीरीज 9 सितंबर को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। इस वेब सीरीज में रॉनित रॉय और टिस्का चोपड़ा मुख्य भूमिका में है।

11 सिबंबर

ए डॉग्स जर्नी (A Dog's Journey)

डब्ल्यू ब्रूस कैमरन के उपन्यास पर आधारित कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज 'ए डॉग्स जर्नी' 11 सितंबर को नेटफ्लिक्स रिलीज हो रही है। वेब सीरीज एक कुत्ते और उसके मालिक के बीच के प्यार पर फिल्माया गया है।

टिकी-टाका (Tiki Taka)

परमब्रत चट्टोपाध्याय निर्देशित वेब सीरीज 'टिकी-टाका' 11 सितंबर को Zee 5 पर रिलीज हो रही है। इसकी कहानी ऐसे फुटबॉल प्लेयर के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है जो अपनी मां को बचाने के लिए ड्रग स्मगलिंग के गलत धंधे में फंस जाता है।

18 सितंबर

लंदन कॉन्फिडेंशियल (London Confidential)

Zee 5 पर 18 सितंबर को रिलीज हो रही 'लंदन कॉन्फिडेंशियल' वेब सीरीज लंदन में भारतीय रॉ एजेंट की हत्या पर आधारित है। इस सीरीज में मुख्य भूमिका मौनी रॉय, पूरब कोहली, कुलराज रंधावा, प्रवेश राणा जैसे कलाकार निभा रहे हैं।

डॉली किटी और वो चमकते सितारे (Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare)

यह सीरीज 18 सितंबर को बालाजी टेलिफिल्म्स पर रिलीज होने जा रही है। अलंकृता श्रीवास्तव की इस वेब सीरीज में कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में है।एसएस सीरीज की कहानी दो चचेरे भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है।

डार्क वॉटर्स (Dark Waters)

डार्क वॉटर्स 18 सितंबर को रिलीज होगी। इस वेब सीरीज की कहानी कैसे वकील पर फिल्माई गई है जो भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करता है।

लॉन्‍ग वे अप (Long way up)

18 सितंबर को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने वाली 'लॉग वे अप' वेब सीरीज दो बाइकर्स मैकग्रेगर और चार्ली बोरमन की दक्षिण और मध्य अमेरिका की शानदार यात्रा को दिखाता है।

दिल ही तो है: सीजन 3 (Dil Hi to Hai 3)

'दिल ही तो है: सीजन 3' 19 सितंबर को आल्ट बालाजी पर रिलीज होने जा रही है। करण कुंद्रा और योगिता बिहानी की वेब सीरीज एक लव स्टोरी पर आधारित है।

23 सितंबर

क्रैकडाउन (Crackdown)

श्रिया पिलगांवकर, साकिब सलीम, इकबाल खान और राजेश तलांग पर फिल्माया गया वेब सीरीज 23 सितंबर को वूट सेलेक्ट पर रिलीज किया जाएगा।

एनोला होम्‍स (Eenola Holmes)

'एनोला होम्स' वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर 23 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। यह वेब सीरीज नैंसी स्प्रिंगर की लिखी एक किताब पर आधारित है।

25 सितंबर

तेहरान (Tehran)

एप्पल टीवी प्लस पर 25 सितंबर को रिलीज होने जा रही तेहरान की कहानी इजराइली जासूसी एजेंसी मोसाद के एक एजेंट पर आधारित है। इस वेब सीरीज में आपको इजराइल की अभिनेत्री नीव सुल्तान और आयरन मैन के अभिनेता शॉन टूब और होमलैंड के नेविड नेहबान दिखेंगे।

यूटोपिया (Utopia)

अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 25 सितंबर को गोन गर्ल के लेखक गिलियन फ्लिन द्वारा लिखित 'यूटोपिया' रिलीज होने जा रही है। इस वेब सीरीज में जॉन क्यूसेक, वर्षा विल्सन और साशा लेन मुख्य भूमिका में है।

27 सितंबर

द कॉमी रूल (The Comey Rule)

द शो टाइम पर 27 सितंबर को रिलीज हो रही है। यह वेब सीरीज अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित हैं। इस वेब सीरीज में दिखाई गई घटनाएं जेम्स कॉमी की किताब हायर लॉयल्टी पर आधारित हैं।