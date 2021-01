Shah Rukh Khan की फिल्म पठान से एक्शन सीन्स हुए लीक, फैंस शेयर कर रहे हैं शूटिंग के वीडियो

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग अभी दुबई में चल रही है जहां से पिछले दिनों कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई थी। अब फिल्म से कुछ एक्शन सीन्स लीक हो गए हैं। पठान फिल्म के ये धमाकेदार सीन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें एक बड़ी सी गाड़ी के ऊपर शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के बीच फाइट बताई जा रही है। फिल्म पठान में शाहरुख का लुक बिल्कुल अलग रखा गया है।

शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ पूरी दुनियाभर में हैं। दुबई में भी उनके फैंस शूटिंग लोकेशन्स पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं से कुछ फोटोज और वीडियो सामने आ रहे हैं। शाहरुख के एक फैन ने वीडियो शेयर करते हुए बताया भी है कि ये एक्टर की फिल्म की शूटिंग चल रही है।

#ShahRukhKhan is spotted in Dubai for the new film .Fighting scee of #pathan pic.twitter.com/enSWaOYKD8