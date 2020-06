28 साल पूरे करने पर Shah Rukh Khan ने फैंस को कहा शुक्रिया, पत्नी गौरी को कहा थैंक्स

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने हाल ही में 28 साल पूरे (Shah Rukh Khan completed 28 years) किए हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में दीवाना (Shah Rukh Khan film Deewana) से की थी। ये शाहरुख की पहली फिल्म थी और इसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद (Shah Rukh Khan acting career) किया गया था। शाहरुख ने 28 साल पूरे होने पर फैंस (Shah Rukh Khan fans) ने उन्हें अलग-अलग तरह से ट्रिब्यूट दिया था। किसी ने उनका पोस्टर शेयर किया तो किसी ने उनके लिए शानदार मैसेज लिखा। अब किंग खान ने अपने फैंस का धन्यवाद करते हुए इस जर्नी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पत्नी गौरी खान को भी थैंक्स (Shah Rukh Khan thanks Gauri Khan) कहा।

28 years and counting... and thank u @gaurikhan for capturing this moment. https://t.co/UC8FZUiF5X