कबीर सिंह के इमोशनल सीन को शूट करते हुए शाहिद कपूर के हो गए थे रोंगटे खड़े, फोटो हुई वायरल

नई दिल्ली: इस साल रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ये फिल्म इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी था जिन्होंने फिल्म की काफी आलोचना भी की थी। लेकिन फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग को लेकर उनकी जमकर तारीफ की गई थी। यहां तक कि क्रिटिक्स भी खुद को शाहिद की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

लेकिन ये फिल्म एक बार फिर इसलिए चर्चा में आ गई है क्योंकि एक यूजर ने इस फिल्म के एक सीन की तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर फिल्म के एक इमोशनल सीन की है। जिसे शूट करते हुए शाहिद कपूर के रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी सीन की फोटो एक यूजर ने शेयर की थी, जिसे देखकर खुद शाहिद कपूर ताज्जुब में पड़ गए थे।

Even I didn’t notice that. The director Sandeep told me after he saw the edit. Amazing that you caught it. https://t.co/7GXKPaO5wz