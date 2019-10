कबीर सिंह के बाद इस तेलुगू फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करेंगे शाहिद कपूर, क्रिकेट पर बेस्ड

फिल्म 'कबीर सिंह' के बाद शाहिद कपूर के सितारें बुलंदियों पर हैं इसमें कोई शक नहीं है । कबीर के रोल में दर्शकों ने शाहिद को बहूत पसंद किया । खासकर शाहिद की एक्टिंग के लोग कायल हो गए । अब खबर है की शाहिद एक और तेलुगू फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करने जा रहे हैं ।

IT'S OFFICIAL... Shahid Kapoor to star in #Hindi remake of #Telugu film #Jersey... The #Hindi version will be directed by Gowtam Tinnanuri, who also helmed the original #Telugu version, starring Nani... Produced by Allu Aravind, Aman Gill and Dil Raju... 28 Aug 2020 release.