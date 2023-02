शाहरुख खान और उनकी "पहली हीरोइन" का ट्विटर एक्सचेंज... टीवी सीरियल सर्कस याद है आपको?

Published: Feb 06, 2023 04:44:45 pm Submitted by: Archana Keshri

Shahrukh Khan Gets Chatty With his First Heroine: पठान का बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी भरा सफर जारी है और यह बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने पति आशुतोष राणा के साथ एक तस्वीर शेयर की है। शाहरुख खान ने इस तस्वीर पर मजेदार कमेंट किया है और टॉप सीक्रेट का भी जिक्र किया है।

Shahrukh Khan And His first heroine Renuka Shahane's Twitter Exchange, Do you remember the TV serial Circus?

Shahrukh Khan Gets Chatty With his First Heroine: शाहरुख खान की फिल्म पठान ने धुआंधार कलेक्शन की रफ्तार को बरकरार रखा है। फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। ये दुनियाभर में जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ फिल्म के सभी कलाकार भी जश्न वाले अंदाज में हैं। फिल्म में शाहरुख के अलावा जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा ने भी अहम किरदार निभाए हैं। पठान में आशुतोष कर्नल लूथरा के किरदार में दिखे हैं, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर की पत्नी रेणुका शहाणे के साथ फिल्म पठान देखने पहुंचे। इसकी जानकारी खुद रेणुका ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। अब उनके इस ट्वीट पर शाहरुख खान ने रिएक्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है।