शाहरुख खान ने किया एक और बड़ा ऐलान, अपनी चार मंजिला इमारत को क्वारंटाइन केंद्र बनाने की पेशकश की

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की जंग में इस वक्त पूरा बॉलीवुड मदद के लिए आगे आ रहा है। हाल ही में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसके बाद चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन एक बार फिर किंग खान ने एक बड़ा ऐलान किया है। खबर है कि शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) ने अपने 4 मंजिले पर्सनल ऑफिस को क्वारंटाइन केंद्र बनाने की पेशकश कर दी है।

Mumbaikars, now is the time to unite like never before. Let’s get together and fight this... a selfless move by @iamsrk by setting up his personal space for quarantine sets the precedent for me and others around me!#SRKOfficeForQuarantine pic.twitter.com/0Devt3I4HK