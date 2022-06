खत्म हुई Shamita Shetty और Raqesh Bapat की लव स्टोरी, कपल का हुआ ब्रेकअप!

बिग बॉस (Bigg Boss) के हर सीजन कई लव बर्ड्स निकलते हैं। कुछ की लव स्टोरी शो तक ही सीमित रहती है, लेकिन कुछ शो के बाहर भी एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं। इनमें से ही एक है राकेश बापट (Raqesh Bapat) और शमिता (Shamita Shetty) की जोड़ी। शो के दौरान इन दोनों को खूब प्यार मिला। यहीं नहीं शो से निकलेने के बाद भी इनहें कई बार साथ में स्पॉट किया गया, लेकिन अब दोनों से जुड़ी एक बुरी खबर आ रही है।

Published: June 09, 2022 10:21:53 am

रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 15 फेम इस स्टार कपल का ब्रेकअप हो गया है। राकेश बापट और शमिता शेट्टी की मुलाकात करण जौहर के बिग बॉस ओटीटी रियलिटी शो में हुई थी। इसी शो में दोनों का प्यार परवान चढ़ा था। दोनों ही टॉप फेवरेट कपल बन गए थे।

shamita shetty and raqesh bapat got separated with mutual consent