बॉलिवुड के अभिनेता शत्रुघ्‍न सिन्‍हा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर वो इसी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल इन दिनों वो शाहरुख खान से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की है।

आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में आर्यन खान को एनसीबी ने अरेस्ट किया था। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख के बेटे का न सिर्फ सपोर्ट किया बल्‍क‍ि उनका बचाव भी किया था, लेकिन इसके लिए शाहरुख खान ने उन्हें धन्यवाद तक नही कहा जिसे लेकर वो किंग खान से नाराज हैं।

Shatrughan Sinha says Shah Rukh Khan didn't thank him for aryan khan