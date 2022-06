लाल जोड़ा, चूड़ी और मांग टीके के साथ दुल्हन के रूप में दिखीं शहनाज गिल, क्या एक्ट्रेस ने गुपचुप तरीके से रचा ली है शादी?

शहनाश गिल अपने चुलबुलेपन से सभी के दिलों पर राज करती हैं। बिग बॉस 13 से सुर्खियां बटोरने वाली शहनाज गिल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। इन जुड़ी छोटी से छोटी बात मिनटों में वायरल हो जाती है। एक बार फिर ये चर्चा में हैं। कुछ घंटे पहले ही शहनाज ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह ब्राइडल ड्रेस में नजर आ रही हैं। मिनटों में उनका ये वीडियो वायरल हो गया।

इस वीडियो में शहनाज लाल जोड़े में नजर आ रही हैं। वो दुल्हन की तरह सजी-धजी नजर आ रही हैं, लेकिन चौंकिए मत ये वीडियो उनकी शादी का नहीं बल्कि एक रैंप वॉक क है। सामने आए इस वीडियो में शहनाज गिल शो स्टॉपर बनकर स्टेज पर एंट्री करती हैं। इस दौरान वे बेहद खूबसूरत दिखीं। रैंप पर उनकी अदाओं ने भी वहां मौजूद लोगों का खूब दिल जीता। अब उनके फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर छाए हुए हैं। ट्विटर पर भी #ShehnaazGill ट्रेंड हो रहा है।

shehnaaz gill shared a video of her bridal look on social media