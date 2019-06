तो इस वजह से लोकसभा चुनाव में मोदी को मिली प्रचंड जीत, फिल्ममेकर ने बताया दोबारा पीएम बनने का फॉर्मूला

Loksabha election 2019 के परिणाम सामने आ चुके हैं। चुनावों में नरेन्द्र मोदी को फिर एक बार प्रचंड जीत हासिल हुई। वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। जहां बीजेपी ने अकेले 303 सीट हासिल की वहीं गठबंधन में 353 सीटों पर जीत हासिल की। यह 2014 के लोकसभा चुनाव से 14 सीट ज्यादा है। इस चुनाव में समाज के विभिन्न तबकों से मोदी को समर्थन हासिल हुआ। बॉलीवुड से भी दर्जनों कलाकार मोदी के सपोर्ट में नजर आए।

हाल में फिल्ममेकर शेखर कपूर ने मोदी की इस प्रचंड जीत से जुड़ा एक ट्वीट साझा किया है। उन्होंने एक गरीब रिक्शेवाले का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसके यहां में शौचालया का निर्माण करवाया था जिसके बाद उसकी बेटी को अब खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है।

I’m a poor man, Sir. Why would my vote count? Said my Rickshawala

But you voted, right?

Yes, Sir.

Who for?

BJP

Why?

Pause ..

My daughter in my village, Sir..

.. she no longer has to go to the fields with a lota. We have toilets now.



The Real issues in #Elections2019 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 2, 2019

