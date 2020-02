अली अब्बास जफर पर टूटा मुसीबतों का पहा़ड़, 'मिस्टर इंडिया' के रीमेक पर उनके खिलाफ होगा लीगल एक्शन

अनिल कपूर ( anil kapoor ) स्टारर फिल्म 'मिस्टर इंडिया' ( mr india ) के रीमेक को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। अली अब्बास जफर आगामी फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं। लेकिन ऑरिजनल 'मिस्टर इंडिया' के निर्देशक शेखर कपूर सहित अनिल कूपर की बेटी, अभिनेत्री सोनम कपूर ने इसके रीमेक बनाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पूरी फिल्म का रीमेक बनाया जा रहा है और किसी ने इस बारे में पूछा तक नहीं। हाल ही शेखर ने ट्विटर के जरिए लीगल एक्शन लेने की बात कही है।

Yes. It’s time to test this legally .. let’s do it .. https://t.co/b0GXWYWvks — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 22, 2020

वक्त आ गया है कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए

22 फरवरी को कुणाल कोहली ने एक ट्वीट जारी कर कहा था कि जिस तरह जावेद अख्तर ने अपने गीतकार और लेखक की उपाधी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, अब वक्त आ गया है कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। इस ट्वीट का जवाद देते हुए शेखर ने लिखा, हां, अब वक्त आ गया है कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। चलो ऐसा ही करते हैं।

अली अब्बास ने किया था ट्वीट

बता दें इसपर विवाद तब शुरू हुआ अली अब्बास जफर ने मिस्टर इंडिया के रीमेक की घोषणा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ''मिस्टर इंडिया' की ट्रिलॉजी बनाने के लिए काफी उत्साहित हूं। सभी से प्यार पाने वाले इस प्रतिष्ठित चरित्र को आगे बढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभी इसके स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अभी तक किसी एक्टर को साइन नहीं किया गया है। एक बार जब हम स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे तो कास्टिंग भी शुरू हो जाएगी।'

We sit with writers from day one, but are not the writer. Help actors hone performances but are not actors. Develop and create visual language of film. Slave hours over editing consoles. Directors lead and inspire every aspect of a film and have no creative rights? #MrIndia — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 22, 2020

बिना परमिशन बनाई जा रही फिल्म

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शेखर कपूर ने लिखा था कि उनसे किसी ने 'मिस्‍टर इंडिया' के सेकंड पार्ट की बात नहीं की। मुझे यही लग रहा है कि वे बड़े वीकेंड के लिए सिर्फ टाइटल का इस्‍तेमाल कर रहे हैं। फिल्‍म के ऑरिजनल क्रिएटर्स से बिना परमिशन के लोग कैरक्‍टर्स या कहानी का इस्‍तेमाल नहीं कर सकते हैं।

Excited to partner with @ZeeStudios_ for an epic trilogy #MrIndia! It is a huge responsibility to carry forward an iconic character loved by everyone. Currently, working on the script, no actor has been locked till now. Once we lock the first draft of the script, casting begins! — ali abbas zafar (@aliabbaszafar) February 17, 2020

सोनम कपूर ने जताई थी नाराजगी

इससे पहले एक बयान में सोनम ने कहा था, 'कई लोग उनसे 'मिस्‍टर इंडिया' के रीमेक के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे पापा को तो यह भी नहीं पता है कि फिल्‍म फिर से बन रही है। इसका पता तो सोशल मीडिया से ही लगा जब अली ने ट्वीट किया। अगर यह सच है तो काफी अनुचित और अवहेलना करने वाला है।'