कश्मीरी पंडितों की फिल्म में क्यों नहीं लिया आमिर, सलमान जैसे अभिनेताओं को, विधु विनोद चोपड़ा ने बताई वजह

मुंबई। बॉलीवुड निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा का कहना है कि अगर वे अपने फिल्म 'शिकारा' के लिए स्थापित बॉलीवुड स्टार्स को कॉस्ट करते तो, ये फेक लगती। निर्देशक का मानना है कि अगर हिन्दी फिल्म स्टार्स इस मूवी में नजर आते तो ये बॉलीवुड फिल्म हो जाती और कहानी सच्ची नहीं लगती। वे चाहते तो आमिर खान, सलमान जैसे स्टार्स को कास्ट कर सकते थे, लेकिन इससे ये बॉलीवुड मूवी हो जाती और असली नहीं लगती।

अपकमिंग मूवी 'शिकारा : द अनटोल्ड स्टोरी आॅफ कश्मीरी पंडित्स' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर निर्देशक ने बताया कि इस मूवी में अधिकतर कलाकार जम्मू-कश्मीर से लिए गए हैं। इनमें से एक नाम है सादिया का, जो लीड एक्ट्रेस हैं। जब रोल के लिए विधु ने सादिया के पिता से बात की, तो उन्हें यकीन नहीं था कि सामने निर्देशक ही हैं। इसलिए उन्हें वीडियो कॉल करनी पड़ी।

उनका कहना है कि ये फिल्म उन्होंने अपनी मां को समर्पित की है। असल में ये मेरी स्टोरी है। इसमें किसी तरह का कार्मिशयल फायदा नहीं देखा गया।

More than 4,00,000 Kashmiri Pandits lost their homes and became refugees in their own country. Three decades later, watch their story unfold. #ShikaraTrailer out now - https://t.co/rsSp9nR0Sa#Shikara #VidhuVinodChopra @arrahman @VVCFilms