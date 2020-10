AIIMS ने सुशांत की मौत को बताया सुसाइड, श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट शेयर कर जताई सीबीआई से उम्मीद

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई ने एम्स अस्पताल की एक टीम का गठन किया था। जिसमें सुशांत की फरेंसिक रिपोर्ट देने की बात कही थी गई थी। 29 सिंतबर को डॉक्टर्स की टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। जिसमें कहा है कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी। हत्या नहीं। उन्होंने खुद फांसी लगाकर सुसाइड किया। सुशांत की बॉडी में ना जहर पाया गया और ना ही कोई निशाना पाया है। इस रिपोर्ट की खबर मिलते ही लोगों के दिलों में कई प्रश्न उठने लगे हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी रिपोर्ट पर सवाल खड़े रहे हैं। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का भी रिएक्शन सामने आया है।

The test of faith is when you can stay strong and unshaken during the testing time....I urge my extended family to have faith in God and pray from all your heart....Pray that the truth comes out. 🙏 #AllEyesOnCBI pic.twitter.com/xuEoMkmGCV