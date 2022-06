अर्जुन कपूर दे रहे थे स्पीच, सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी कहीं और थे बिजी, लोग बोले-'इनकी शादी कराओ'

कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) अलग हो गए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों का अलग होना तो दूर दोनों जन्मों जन्मों के लिए साथ हैं।

हाल ही में दोनों एक अवार्ड शो में साथ नजर आए. दोनों को साथ देख उनके फैंस भी काफी खुश हुए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। इसमें दोनों एक-दूजे के बगल में बैठ ढेर सारी बातें करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो एक अवॉर्ड इवेंट का है, जिसमें अर्जुन कपूर अवॉर्ड जीतने के बाद स्पीच दे रहे हैं और कियारा-सिद्धार्थ अपनी बातों में खोए हुए हैं।

siddharth kiara were lost in each other during the award show