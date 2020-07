Sushant Case में Simi Grewal ने उठाई आवाज, Kangana का सपोर्ट कर बोलीं- मेरा करियर उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी

नई दिल्ली | सीनियर एक्टर सिमी ग्रेवाल (Simi Grewal) ने एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को बहादुर बताया है। उन्होंने कंगना के बॉलीवुड के बड़े फिल्ममेकर्स के खिलाफ आवाज उठाने की तारीफ (Kangana raised voice against big filmmakers) की है। सिमी एक साथ कई सारे ट्वीट्स किए और बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या-क्या हुआ ये सुनने के बाद डिप्रेस फील (Simi Grewal felt bad for Sushant Singh Rajput) कर रही हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि उनका करियर भी तबाह करने की कोशिश एक पावरफुल व्यक्ति के द्वारा की गई थी।

I applaud #KanganaRanaut who is braver & bolder than I am. 👏👏Only I know how a 'powerful' person has viciously tried to destroy my career. I stayed silent. Because I am not so brave... 😥@KanganaOffical — Simi Garewal (@Simi_Garewal) July 18, 2020

सिमी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Simi Grewal tweet) nकरते हुए बताया कि मैं कंगना की तारीफ करती हूं जो मुझसे ज्यादा बोल्ड और बहादुर (Simi Grewal appreciate Kangana bravery) हैं। सिर्फ मुझे पता है कि कैसे एक 'ताकतवर' आदमी ने मेरे करियर को चालाकी बर्बाद करने की कोशिश (Simi Grewal career was tried to destroyed by powerful person) की थी। मैं चुप रही। क्योंकि मैं उतनी बहादुर नहीं हूं... कंगना

सिमी ने आगे लिखा- मुझे नहीं पता कि आप सब लोग कंगना का अर्नब के साथ इंटरव्यू देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसने मुझे परेशान कर दिया है। मैं ये जानकर घबराहट से भरी हुई हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या-क्या हुआ होगा (Simi Grewal felt depressed) और ऐसे कितने आउटसाइडर्स बॉलीवुड में इससे गुजरते हैं। ये बदलान बहुत जरूरी है।

I don't know what all of you felt after watching #KanganaSpeaksToArnab ..but it has left me quite depressed..

I'm distraught at what #SushantSingRajput endured .. and also what many 'outsiders' go through in Bollywood.. it must change! — Simi Garewal (@Simi_Garewal) July 18, 2020

सिमी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा- जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) की हत्या हुई तो इसने वहां जागरुकता पैदा हुई। इसी तरह शायद सुशांत सिंह राजपूत का निधन भी बॉलीवुड में बदलाव की रोशनी हो। सिमी के इन ट्वीट्स को यूजर्स बेहद सराह रहे हैं। कंगना को उनका सपोर्ट मिलने (Simi Grewal supports Kangana Ranaut) को सुशांत के फैंस एक अच्छी मुहिम बता रहे हैं। फैंस सुशांत के लिए कई लोगों के सामने आने की खुशी भी (Sushant fans happy on Simi Grewal support) जता रहे हैं। सुशांत के फैंस का कहना है कि उन्होंने पूरे इंडिया को बदलकर रख दिया है। वहीं कई यूजर्स सिमी से उस इंसान का नाम भी पूछ रहे हैं जिसने उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी।

बता दें कि कंगना ने हाल ही में रिपब्लिक टीवी से बातचीत में कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए भी कहा है।