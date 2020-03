सिंगर अरमान मलिक ने अचानक डिलीट किए इंस्टाग्राम से सारे पोस्ट, आखिरी में कहा- अब और नहीं सह सकता

नई दिल्ली: बॉलीवुड में अपनी आवाज से जादू चलाने वाले सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) ने अचानक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Armaan Malik Instagram) से सारी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। सारी पोस्ट डिलीट करने के बाद अरमान मलिक ने अपने आखिरी पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा जिससे उनके फैंस चौंक गए।

अब और नहीं सह सकता

अरमान मलिक ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा- 'अब और नहीं सह सकता।' हालांकि उसके कुछ देर बाद अरमान ने एक और पोस्ट किया। इसमें भी ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट में लिखा हुआ है- ‘pushing and you pulling me back.’ अरमान मलिक के इन पोस्ट को देखकर उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं। कुछ फैंस तो ये पूछ रहे हैं कि कहीं अरमान मलिक का अकाउंट हैक तो नहीं हो गया है।

फैंस को हुई चिंता

एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा- "अरमान क्या हुआ? आप हमें वाकई में टेंशन दे रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।" तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'क्या ये आप ही हैं अरमान?’ आपको बता दें कि इससे पहले भी अरमान मलिक ने एक ट्वीट किया था। पिछले साल फेमस सिंगर जस्टिन बीबर ने ट्वीट कर कहा था कि वह काफी अजीब और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद अरमान ने लिखा था, 'अब अहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। तुम और हमारे चारों ओर के लोग सभी रोजाना की जिंदगी में ऐसी उलझनों से गुजरते हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम सभी मजबूत बनते हैं।'

Just realised that it’s not only me, it’s you and everybody else around us and we all go through some intense stuff on a daily basis which we don’t talk about. Let’s all be strong together 🙌🏼