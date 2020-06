सिंगर Sona Mohapatra ने उठाए Sonakshi Sinha के टैलेंटे पर सवाल, तुरंत एक्ट्रेस ने किया ब्लॉक

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की मौत के बाद से बॉलीवुड में तेजी से नेपोटिज्म ( Neptism ) का मुद्दा खड़ा हो गया है। जिस पर सुशांत के प्रशंसक ( Sushant Fan ) तो अपनी नाराजगी जाहिर कर ही रहे हैं लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ( Bollywood Industry ) के बीच भी एक कोल्ड वॉर ( Cold War ) छिड़ गई है। बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद और कैंपवाद को लेकर बड़े-बड़े स्टार्स के बीच बहस जारी है। बॉलीवुड में केवल फिल्मों में ही नेपोटिज्म देखने को नहीं मिलता बल्कि कई कलाकारों का कहना है कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में हैं। इस पूरे ही मुद्दे पर सिंगर सोना महापात्रा ( Sona Mohapatra ) ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। जिसमें उन्होंने बताया कि संगीतकार ( Singers ) भी इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने एक पुराना पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने एक पुराना राज खोला है।

I was blocked by Sonakshi Sinha on Twitter for calling out her lack of merit to be an opening musical act forJustin Bieber.Even Coldplay found themselves performing with actors & lip sync acts in their concert instead of worthy Indian music stars & bands. Why? #LetsTalk #India https://t.co/lBPt2O0dNo