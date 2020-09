Taapsee Pannu ने किया अनुराग कश्यप का समर्थन, सोना मोहपात्रा ने ऐसे लगाई लताड़

नई दिल्ली: एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बंट चुकी है। कुछ सेलेब्स पायल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ सेलेब्स अनुराग कश्यय के समर्थन में उतर आए हैं। हाल ही में एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अनुराग कश्यप का समर्थन करते हुए उन्हें सबसे बड़ा नारीवाद बताया था। हालांकि अब सिंगर सोना मोहापात्रा ने तापसी को अनुराग का सपोर्ट पर करने निशाना साधा है।

अनुराग कश्यप का समर्थन करते हुए तापसी ने अपनी एक पोस्ट लिखा था, 'तुम्हारे लिए, मेरे दोस्त, मैं जानती हूं कि तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे एक नए आर्ट पीस के साथ सेट पर दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी बनाई दुनिया की महिलाएं कितनी शक्तिशाली और सार्थक होती हैं।' इसके बाद अब सोना मोहापात्रा ने तापसी को लताड़ लगाते हुए कहा कि उनका बयान बताता है कि वह अनुराग के बारे में कितना कम जानती हैं।

सोना मोहापात्रा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सोना ने लिखा, "अनुराग कश्यप के 'सबसे बड़ी नारीवादी' होने के बारे में तापसी पन्नू द्वारा दिए गए बयान को मैंने पढ़ा था। यह दिखाता है कि वह इस बारे में कितना कम जानती हैं। कोई भी उनकी फिल्मों में महिलाओं के चित्रण को देखकर आप जैसा सोच सकता है।" इसके बाद सोना ने लिखा, 'ऐसा कहा जाता है. #MeToo आंदोलन में हर कोई अपनी बात कहता है, इस मामले में पायल अपनी कहानी बता रही हैं, यह कष्टदायक है। मैंने अनुराग कश्यप के साथ काम किया है और मैंने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया है।' लेकिन सोना ने कहा कि पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच होनी चाहिए।

also read the statement made by Ms Tapsee Pannu about Anurag Kashyap being the ‘biggest feminist’ she knew & I honestly buckled over gobsmacked. Shows how little she knows. Anyone would see otherwise if you just watched his films & his portrayal of women. Having said that.. (2) — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 22, 2020

The #MeToo movement is 1 where someone speaks their truth, in this case Payal is telling her story & for 100’s to be asking me about this has been a harrowing.I’ve worked with Anurag Kashyap. Haven’t experienced anything. Can’t make up a story to please the mob & sorry (not). (3) — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) September 22, 2020

आपको बता दें कि पायल घोष ने ट्वीट कर अनुराग कश्यप पर यौन कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पायल ने ट्वीट कर लिखा, ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। देश को पता चले कि इस क्रिएटिव आदमी के पीछे एक राक्षस है। मुझे पता है यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।’