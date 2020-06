Sonakshi Sinha बोलीं जानवरों की तरह बर्ताव करने को गलत क्यों समझते हैं? प्लीज ऐसे करें

नई दिल्ली | देश के केरल में गर्भवती हथिनी की मौत (Kerala Elephant Death) पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। सोशल मीडिया पर इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक तरफ जहां लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ लोग शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं। मानवता के नाम पर इस घटना को कलंक बताया जा रहा है। गर्भवती हथिनी (Pregnant Elephant) को कुछ शरारती तत्वों ने विस्फोटक भरा अनानास खिलाकर उसकी जान (Elephant Died after explosion in mouth) ले ली। जिसके बाद आम जनता से लेकर सेलेब्स भी इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बता रहे हैं। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने भी ट्वीट (Sonakshi Sinha) कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जानवरों की तरह बर्ताव करना गलत क्यों समझते हैं?





Why do people relate behaving badly to “behaving like an animal?” Please behave like animals. Because animals dont kill for fun, or for their entertainment or because theyre just sick in the brain. Humans do.