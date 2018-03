'प्यार का पंचनामा' टीम की स्टारकास्ट ने अपनी नई फिल्म 'Sonu Ke Titu Ki Sweety' के साथ बॉक्सऑफिस पर धमाल कर दिया है। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। फिल्म की कहानी को सभी ने पंसद किया है। पब्लिक रिव्यू से लेकर एक्सपर्ट रिव्यू भी काफी अच्छा रहा है। फिल्म में कार्तिक आर्यन की अदाकारी सबके दिल को छू गई है। वहीं अगर कलेक्शन की बात करे तो फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है।'

Truly UNSTOPPABLE... 💯 cr and counting... #SonuKeTituKiSweety marches into ₹ 100 cr Club... SECOND FILM to cross ₹ 100 cr mark in 2018, after #Padmaavat... [Week 4] Fri 1.27 cr, Sat 2.11 cr, Sun 2.32 cr, Mon 76 lakhs. Total: ₹ 100.10 cr. India biz... #SKTKS