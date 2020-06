Lockdown में लिया तलाक का फैंसला, सोनू सूद ने कहा आप दोनों को डिनर पर ले जाऊंगा

लॉकडाउन के कारण घर में रह रहे पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई है। इस पर अभिनेता ने भी मजेदार जवाब दिया है।

Lockdown के दौरान सोनू सूद प्रवासी मजदूरों की मदद करने में पीछे नहीं हट रहे है। उन्होंने इसके लिये एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ताकि किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति ने तलाक की नोबत आने पर सोनू से मदद की आस लगाई है।

सोनू सूद से मदद मांगने वाले इस व्यक्ति का नाम मुकेश मेहरा है जिन्होंने ट्वीट किया है। ***** सर लॉक डाउन के कारण में गुवाहाटी में फंसा हूं लेकिन रेवाड़ी हरियाणा अपने घर जाना चाहता हूं। lockdown के चलते यहां मेरे पास कोई काम नहीं है। जिसके कारण मैं यहां कई समस्याओं से गुजर रहा हूं। मेरी पत्नी से भी मेरे झगड़े बढ़ गए हैं और अब हम दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक लेने का फैसला किया है। कृपया मेरे घर जाने में मेरी मदद करें। गुवाहाटी से दिल्ली जाने तक का कोई प्रबंध करवा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा।

इसे गंभीरता से लेते हुए सोनू सूद ने रिप्लाई किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कृपया आप लड़े नहीं, इस मुश्किल समय में अपने अनमोल रिश्ते को हानि ना पहुंचाने दें। मैं आपसे वादा करता हूं की आप दोनों को डिनर पर ले कर जाऊंगा और कल वीडियो कॉल पर आप दोनों से बात करूंगा। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे।

Hey.. pls don’t fight🙏 Don’t let the tough times affect this precious bond. I promise to take u both out for dinner and will speak to you Tom on a video call too. But only if u promise to stay together ❤️❣️ https://t.co/UgjPD1wLrI