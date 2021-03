स्पाइस जेट ने अनोखे अंदाज में दिया सोनू सूद को सम्मान, जानें कहां और कैस लोगों ने दिया एक्टर को प्यार

नई दिल्ली। बीते साल यानी कि 2020 में चीन से आई महामारी कोरोनावायरस ने पूरी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। इस दौरान अचानक से देश में लॉकडाउन हो गया। जिसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ा, जो अपने परिवार से दूर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए आए हुए थे। जहां वह लोग खुद के घर जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। वहीं इसी बीच गरीबों के मसीहा बनकर एक्टर सोनू सूद आए। तब से लेकर आज तक सोनू गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं। उनके इस अंदाज ने पूरे देश का दिल जीत लिया। यही वजह है कि सभी अपने अलग-अलग अंदाज में अभिनेता को उनके काम के लिए सम्मानित कर रहे हैं। चलिए आज आपको बता दें कैसे सोनू सूद को लोगों ने शुक्रिया कहा।

स्पाइस जेट ने दिया सोनू सूद को सम्मान

बीते दिन मशहूर हवाई जहाज कंपनी स्पाइस जेट ने अपने बोइंग 737 विमान पर अभिनेता सोनू सूद की तस्वीर लगाई और उस पर एक स्पेशल मैसेज लिखा। जिसमें स्पाइस जेट लिखते हुए कहा कि 'मसीहा सोनू सूद को सलाम'। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें आग की तरह फैल गईं। लोगों को भी स्पाइस जेट का यह अंदाज काफी पसंद आया।

Remember coming from Moga to Mumbai on an unreserved ticket.

Thank you everyone for all the love. Miss my parents more. @flyspicejet pic.twitter.com/MYipwwYReG