नेपाली युवक ने सर्जरी के लिए मांगी मदद, सोनू सूद बोले- हिंदुस्तान से अपने देश बिना लाठी के दौड़ते हुए जाओगे

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोविड महामारी के बाद से ही जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। लॉकडाउन में उन्होंने हजारों लोगों को बस, ट्रेन और प्लेन के जरिए उनके घर भेजा। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी उन्होंने अपने नेक काम को जारी रखा। वह हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए लोग उनतक पहुंचते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। हाल ही में नेपाली युवक ने सोनू से मदद मांगी।

सोनू ने भी बिना देर किए नेपाली युवक को मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव। दरअसल, नेपाली युवक पिछले दस साल से Ankylosing Spondylitis नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसके कारण वह ठीक से न ही चल पाता है और न ही बैठ पाता है। ऐसे में डॉक्टर्स ने उसे सर्जरी की सलाह दी है लेकिन वह इसे कराने में सक्षम नहीं है। जिसके बाद उसने सोनू सूद से मदद मांगी है। युवक ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह लाठी के सहारे चल रहा है।

युवक ने ट्वीट कर लिखा, 'हेलो सर, मैं मधु पोडेल हूं और नेपाल का रहने वाला हूं। मैं पिछले दस साल से Ankylosing Spondylitis नामक बीमारी से जूझ रही हूं। मुझे दसवीं क्लास में अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरी का सुझाव दिया है लेकिन मैं इसे कराने में सक्षम नहीं हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?'

सोनू सूद ने युवक को रिप्लाई करते हुए लिखा, "अतिथि देव भव: हिंदुस्तान से अपने देश नेपाल बिना लाठी के दौड़ते हुए जाओगे। जय हिंद।" सोनू सूद के इस ट्वीट पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बता दें कि सोनू अब तक कई हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं।

