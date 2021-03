जान्हवी कपूर के गाने 'नदियों पार' पर सोना महापात्रा ने निकाली भड़ास, बोलीं- ओरिजनल सिंगर्स के लिए सम्मान नहीं है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म 'रूही' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वह दो अवतार में नजर आने वाली हैं। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी दोनों का तड़का लगने वाला है। हाल ही में इसका नया गाना नदियों पार (लेट्स द म्यूजिक प्ले अगेन) रिलीज हुआ है। ये गाना सुपरहिट गाने 'लेट द म्यूजिक प्ले' का रिक्रिएटेड वर्जन है। ऐसे में अब सिंगर सोना महापात्रा का इस पर गुस्सा फूट पड़ा।

सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने इंडस्ट्री में आए दिन बन रहे गानों के रिक्रिएटेड वर्जन पर भड़ास निकाली है। साथ ही, उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि ओरिजनल सिंगर्स की न तो जरूरत है और न ही उनके लिए सम्मान। सोना ने अपने ट्वीट में लिखा, बॉलीवुड के गानों को रीमिक्स करने की दुखभरी कहानी जारी है, वे जो मेसेज दे रहे हैं वो साफ है-हमें ओरिजिनल क्रिएटर्स, क्रिएशन, म्यूजिक कम्पोजर्स, लिरिसिस्ट यहां तक कि सिंगर्स की ना तो जरूरत है और ना ही सम्मान। ये यह भी दर्शाता है कि हमारे अंदर नए को सपोर्ट करने के लिए आत्मविश्वास, दम, हिम्मत नहीं है।

The sorry saga of remixing songs in Bollywood continues, the message that they put out is clear - we have no need or respect for original creators, creation, music composers, lyricists even singers. What it also says is that we have no confidence, spine, guts to back the new. 🤟🏾 https://t.co/XlOhg6lg3e