Sonu Sood से शख्स ने मांगी ससुराल जाने के लिए कार, एक्टर कही ये बात- आपको कौन सी कार पसंद है

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के समय जब प्रवासी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए तो सोनू सूद (Sonu Sood) मसीहा बनकर सबके सामने आए, और ज़रूरतमंदों की दिल खोल कर मदद की थी। एक्टर सोनू सूद (sonu sood help people)की उनके इस कार्य के लिए जमकर सराहना हुई। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सोनू सूद ने ज़रूरतमंदों की मदद जारी रखी। वे अभी भी देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुसीबत बनने की कोशिश में रहते हैं। कई बार तो लोग सोनू सूद से ऐसी डिमांड कर बैठते हैं जिसे सुन कर सुनने वाले को भी अटपटा लगाता है। बीते दिनों एक ट्विटर हैंडलर ने सोनू सूद (Sonu Sood Twitter) से हफ्ते भर के लिए एक वाहन की मांग की। मांगने वाले ने लिखा, "हाय सोनू सर, मुझे 20 सितंबर को राजस्थान जाने के लिए एक कार चाहिए थी।"

Why self drive?

I will drive you down..

kindly let me know which car you prefer and what AC temperature you would like me maintain?😜🤣 https://t.co/MWbuspEJf0