Farah Khan की मदद से Sonu Sood ने गरीब महिलाओं की मदद भी की शुरू, घर भेजने के अलावा अब दूसरे नेक काम की ओर बढ़े

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) प्रवासी मजदूरों को मदद करके मसीहा बने हुए हैं। वो लगातार मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद (Sonu Sood Helps Migrant Workers) भी कर रहे हैं। सोनू की इस दिलदारी के सेलेब्स से लेकर नेता तक फैन (Sonu Sood fans) बने हुए हैं। अब तक वो हजारों मजदूरों, गरीब लोगों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। सोनू तक हेल्पलाइन नंबर और सोशल मीडिया के जरिए लोगों की समस्या पहुंचती है (Sonu Sood helpline number) और उसके बाद उनकी टीम तुरंत उस जरूरतमंद से संपर्क करती है। सोनू सिर्फ प्रवासी मजदूरों को उनके घर ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि वो रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप भी (Sonu Sood helping people) उनसे मिलने भी जाते हैं। वहीं अब सोनू घर भेजने के अलावा गरीब लोगों की जरूरत की चीजें देकर भी मदद करने लगे हैं। हाल ही में उन्होंने ये मदद डायरेक्टर फराह खान (Sonu Sood Farah Khan) के जरिए की है।





