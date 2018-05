'प्यार का पंचनामा' के निर्देशक लव रंजन की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' दूसरे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने बम्पर ओपनिंग के साथ ही दूसरे हफ्ते में तकरीबन 68 करोड़ रुपए कमा लिए है। फिल्म को दर्शक काफी पंसद कर रहे हैं। निर्देशक लव रंजन ने रोमांस vs ब्रोमांस का जो तड़का लगाया है उसका कमाल रिलीज होने के दूसरे हफ्ते में भी कायम है।

#SonuKeTituKiSweety is ROCK-STEADY on second Mon...[Week 2] Fri 5.83 cr, Sat 6.55 cr, Sun 7.02 cr, Mon 2.71 cr. Total: ₹ 68.05 cr. India biz... SUPER-HIT... #SKTKS