Sooraj Pancholi के साथ Sushant की एक्स-मैनेजर दिशा सालियान की फोटो हुई वायरल? एक्टर ने कहा था- मैं उससे कभी नहीं मिला

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से कुछ दिन पहले हुई उनकी एक्स-मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि दोनों की मरने में कोई कनेक्शन छिपा हुआ है। साथ ही बड़े नेताओं द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि दिशा सालियान ने सुसाइड (Disha Salian suicide) नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। बीजेपी नेता नारायण राणे (Narayan Rane) ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई हैरान करने वाले खुलासे किए थे। जिसमें सूरज पंचोली, डिनो मोरिया जैसे कलाकारों का नाम भी शामिल था। जिसके बाद सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) का रिएक्शन भी आया। सूरज पंचोली कह चुके हैं कि वो दिशा सालियान से कभी मिले भी नहीं हालांकि रिसेन्टली एक फोटो वायरल हो रही (Sooraj Disha photo viral) है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सूरज पंचोली के साथ दिशा सालियान भी मौजूद हैं।

Pancholi said he doesn't knew Disha. He Never Met Her In His Entire Life. #SCForSushant pic.twitter.com/OvYQLmAPD6